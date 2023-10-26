熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 岩布仙尼 施政報告2023 香港美酒佳餚巡禮 新田真劍佑 以巴衝突 MIRROR 凱和山 SOGO Thankful Week 2023 林襄 啟德海灣 天氣 大閘蟹2023 玫瑰崗中學 好去處 網上熱話 綠色債券 流感 鍾培生 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 行山路線 樓市 日本旅遊 免費機票 深圳好去處 食譜 日圓匯率 姜濤 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-10-26 10:10:00

美國緬因州發生槍擊據報至少22死　槍手在逃全城追捕(有片)

分享：
美國緬因州發生槍擊據報至少22死，槍手在逃全城追捕。(X)

美國緬因州發生槍擊據報至少22死，槍手在逃全城追捕。(X)

美國緬因州路易斯頓市(Lewiston)周三(25)晚間爆發多宗槍擊事件，疑犯仍然在逃，多間傳媒報道，至少22人死亡，還有至少5060人受傷。

路易斯頓市警局25日晚間確認，當地有餐廳、保齡球場、連鎖超市Walmart配送中心至少有3處地點先後遭受槍擊。當地警長辦公室在社交平台Facebook公開槍手照片，指槍手仍然在逃，稱執法部門正進行搜索。呼籲所有商店立刻關閉，民眾待在家中鎖好門窗。

當地有餐廳、保齡球場、連鎖超市Walmart配送中心至少有3處地點先後遭受槍擊。(X) 當地警長辦公室在社交平台Facebook公開槍手照片，指槍手仍然在逃。(X)

傳媒：傷者多達5060

當地一間醫院稱在處理大量傷者，但沒有提供確切人數。多間傳媒道傷者多達5060人。緬因州長Janet Mills表示，已聽取槍擊事件簡報，他呼籲該地區的所有人遵守州和地方執法部門的指示。之前有報道指，槍手隨機行兇，未知動機。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受