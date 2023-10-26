美國緬因州發生槍擊據報至少22死　槍手在逃全城追捕(有片)

美國緬因州發生槍擊據報至少22死，槍手在逃全城追捕。(X)

美國緬因州路易斯頓市(Lewiston)周三(25日)晚間爆發多宗槍擊事件，疑犯仍然在逃，多間傳媒報道，至少22人死亡，還有至少50到60人受傷。

路易斯頓市警局25日晚間確認，當地有餐廳、保齡球場、連鎖超市Walmart配送中心至少有3處地點先後遭受槍擊。當地警長辦公室在社交平台Facebook公開槍手照片，指槍手仍然在逃，稱執法部門正進行搜索。呼籲所有商店立刻關閉，民眾待在家中鎖好門窗。