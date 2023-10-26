美國緬因州發生槍擊據報至少22死　槍手在逃全城追捕(有片)

美國緬因州路易斯頓市(Lewiston)周三(25日)晚間爆發多宗槍擊事件，疑犯仍然在逃，多間傳媒報道，至少22人死亡，還有至少50到60人受傷。
路易斯頓市警局25日晚間確認，當地有餐廳、保齡球場、連鎖超市Walmart配送中心至少有3處地點先後遭受槍擊。當地警長辦公室在社交平台Facebook公開槍手照片，指槍手仍然在逃，稱執法部門正進行搜索。呼籲所有商店立刻關閉，民眾待在家中鎖好門窗。
傳媒：傷者多達50至60人
當地一間醫院稱在處理大量傷者，但沒有提供確切人數。多間傳媒道傷者多達50至60人。緬因州長Janet Mills表示，已聽取槍擊事件簡報，他呼籲該地區的所有人遵守州和地方執法部門的指示。之前有報道指，槍手隨機行兇，未知動機。
#BREAKING #URGENT— Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 26, 2023
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Developing info on a mass shooting at Lewiston, Maine:
- reports of many injuries.
- multiple crime scenes: Local high school, as well as a bar named Shemengees.
Video shows people running from the scene pic.twitter.com/rpYPICx0RZ