美國總統大選決戰日 白宮新主周三揭曉

美國總統大選終於到周二的投票決戰日，各州票站開門和關門時間並不相同；主要在早上6時(香港周二晚7時)開始投票，並於當地晚上7時(香港周三早上8時起)陸續關閉。結果最快在香港周三下午揭曉，副總統賀錦麗若勝出，將成為首位美國女總統，擁有黑人和亞裔血統的她也是首位黑人女性及亞裔後代入主白宮。若前總統特朗普當選，將是第二位美國總統非接續兩屆出任此職。



50個州份的選民投票後，再由各州選舉人於12月17日依據所屬州份的點票結果投票選出正副總統。搖擺州賓夕法尼亞是選舉人票大戶，在270張選票中佔19張，將其奪下是邁向白宮重要一步。2020年大選在投票4天後才決定勝負，拜登取得該州後，美媒陸續公布他勝選。在投票前一天，60歲的賀錦麗留守這個關鍵州份到各市拉票，78歲的特朗普除了到賓夕法尼亞拉票，還會前往北卡羅來納和密歇根。分析指，連同基本民主黨票倉「深藍」州份的選舉人票，賀錦麗在7個搖擺州須奪45票。特朗普則須51票，才可輕易勝出。

選舉專家：直覺特朗普勝 在周日的拉票集會中，賀錦麗並未提及對手名字，承諾會解決問題和尋求共識，呼籲大家除了自己，也叫其他人投票。共和黨籍的特朗普則抨擊民主黨導致通脹經濟，承諾會帶來經濟「黃金時代」，並結束國際衝突，以及封鎖南部邊境阻止非法移民湧入。特朗普也暗示今次選舉或現舞弊，若他落敗，不排除他像2020年大選一樣提出選舉爭拗。若選情與民調相同，兩位候選人得票接近，部分州份或須重新點票點，可能需數天甚至數星期才知曉結果。2008年大選在50個州份算中49州的結果，並一舉成名的統計專家西爾弗(Nate Silver)周日指特賀兩人勝出機會均等，連他這個專家也要靠估，稱「直覺特朗普會贏」。