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國際
2023-11-13 23:42:28

美國總統大選｜與拜登有得揮 77歲特朗普稱奧巴馬為現任總統

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特朗普

美國總統大選｜特朗普在拉票活動中稱奧巴馬為現任總統。(資料圖片)

美國總統拜登經常說錯話，又常在活動中「迷失方向」，遭質疑80歲的他若再連任能否勝任。有可能成為拜登2024年總統大選對手、前總統特朗普也屆77歲高齡，他2019年幫拜登起了花名「Sleepy Joe」(諷刺他在會議和訪問中打瞌睡)，其記性似乎與拜登「有得揮」。他上周六在新罕布什爾州一個拉票活動中說，匈牙利總理歐爾班叫「總統奧巴馬」辭職，由「特朗普取代」。

特朗普向集會觀眾說，「匈牙利領導人歐爾班在國內外很有影響力，兩星期前接受訪問時被問有甚麼建議給總統奧巴馬？」奧巴馬的第二任總統任期到2016年。報道又指特朗普一度錯將歐爾班稱為土耳其領導人。特朗普上月在艾奧瓦州的拉票集會上也口誤，在向蘇城(Sioux City)民眾打招呼時，錯誤稱該市為Sioux Falls，後者位於南達科他州。

奧巴馬 特朗普 拜登

美國總統大選｜奧巴馬前策略師：拜登「年齡」成民主黨大患

2024年美國總統大選，可能是80歲與77歲「老將」之爭，已惹起美國輿論關注領導人的年紀。拜登更是常跌倒、說錯話，甚至「迷失方向」，令人關注其健康問題。最新是上周六出席退伍軍人節紀念活動向無名烈士獻花後原離開，但又突然回頭，一臉迷茫，再次「迷失方向」。在奧巴馬2008年競逐總統時擔任其策略師的David Axelrod稱，拜登的年紀是民主黨極大問題，而且又沒有解決辦法。他也同時認為，無論拜登或特朗普都有年齡問題。Axelrod相信拜登會取得民主黨出戰總統大選的提名，但擔心小羅拔甘迺迪(Robert F Kennedy Jr)等獨立候選人會搶去拜登選票，讓特朗普有機會勝出。小羅拔甘迺迪是已故民主黨籍總統甘迺迪的姪兒。

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