美國總統戰｜特朗普惡鬥賀錦麗 小鎮揭序幕得票3對3平手

迪克斯維爾山口自1960年起成為全美首個完成親身投票的選區，6名選民分別為4名共和黨人和2名未公布意向選民。由於人口過於少，結果並不能成指標，惟可反映今屆選舉美國社會的分化。在2020年大選，5名選民全票投給當年勝選的拜登，而2016年希拉莉以4對2擊敗特朗普，惟她未能勝出。

今屆美國總統大選昨投票，按照傳統在午夜投票的新罕布什爾州小村落迪克斯維爾山口(Dixville Notch)揭開序幕。村內有6名選民，民主黨候選人、副總統賀錦麗與共和黨候選人、前總統特朗普各得3票打成平手，似乎預視了今屆選情激烈。民調指兩人在搖擺州的支持度難分高下，若得票接近，周二大選夜未必可分出勝負。上屆拜登在投票後4天才確認當選總統。

費城票站現罕見長龍

在投票前一天，賀錦麗全天在尤為重要的搖擺州賓夕法尼亞拉票，於晚上11時過後在該州最大城市費城發表最後競選演說，鼓勵大家投票，指選民有機會改寫過去10年由恐懼和分化推動的政治。特朗普也有到賓夕法尼亞拉票，終點站是密根歇；他戰至最後一刻，於投票日零時15分上台發表講話，凌晨2時才結束回家。費城昨有票站在開門半小時後已現長龍，有選舉官員指已多年未見過如此多人排隊投票，「今次選舉很不同，不同到出現很多未見過的現象」。

首位女總統vs首位定罪總統

無論誰人當選，美國將進入新局面。60歲的賀錦麗若當選將是首名美國女總統，也是黑人女性和南亞裔人士首次出任總統，亦是32年來首位副總統「坐正」。78歲的特朗普若當選，將成為當選的最年長總統，也是132年來首位連任失敗總統再入主白宮，亦是首名總統在宣誓時已被定罪。他因向豔星付掩口費一案被定罪，本月稍後判刑；若成功當選，可避免入獄，也可終止聯邦當局調查他試圖推翻2020年大選結果一案。在投票前夕，不少特朗普政府時期官員批評他的施政能力，有指若他勝出，將反映選民更不滿拜登和賀錦麗在經濟，以及打擊美墨邊境非法移民的無能。

選舉人票打和 眾議院選出總統

美國總統由538張選舉人票選出，勝出者須最少獲過半數的270張。根據民主、共和兩黨傳統票倉推算，賀錦麗可穩奪226張選舉人票，特朗普則有219張，只剩下「搖擺州」(swing state)的93張選舉人票供兩人爭奪。它們分別為密歇根、賓夕法尼亞、威斯康辛、亞利桑那、喬治亞、內華達和北卡羅來納。在這7個州中，賓夕法尼亞人口最多，並擁有19張選舉人票，外界普遍認為該州結果將決定誰人勝出。若兩位候選人各取269票平手，將由眾議院選出總統，由各州代表投票，分析認為此情況將有利特朗普。

搖擺州密歇根、賓夕法尼亞和威斯康辛原傾向民主黨候選人，惟在2016年選舉中，特朗普在這3個州險勝，令他一舉擊敗希拉莉。4年後，拜登奪下密歇根、威斯康辛及賓夕法尼亞，並意外地在喬治亞和亞利桑那取勝，這兩個州傳統傾向共和黨候選人，令特朗普連任失敗。民調顯示，特賀兩人在7個搖擺州的支持度僅差一至兩個百分點，要至點票結束才知鹿死誰手。