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國際
2023-09-27 12:30:00

美國總統拜登愛犬再咬傷特勤人員　已是第11次「犯案」

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美國總統將寵物帶進白宮裡已不是新鮮事，但拜登的愛犬「指揮官」（Commander）並不像歷任的第一寵物那麼溫馴，時常傳出有特勤人員在執勤時遭牠咬傷。

美國總統拜登的愛犬又惹事了！特勤局向美媒證實，拜登所飼養的德國牧羊犬「指揮官」25日在白宮咬傷了一名特勤人員，這已經是牠第11次「犯案」。美國總統將寵物帶進白宮裡已不是新鮮事，但拜登的愛犬「指揮官」（Commander）並不像歷任的第一寵物那麼溫馴，時常傳出有特勤人員在執勤時遭牠咬傷。目前並沒有任何關於「指揮官」咬人的細節，據《福斯新聞》報導，晚間8點左右一位特勤人員遭到咬傷，已立刻接受醫護人員的治療。

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保守派法律團體：這是一種瘋狂和腐敗

「指揮官」前科累累，在2022年10月至2023年1月期間就有十次攻擊人的報告。 數名特勤人員都被「指揮官」咬傷過，受害者大多是手臂和大腿受傷。保守派法律活動團體「司法觀察」的主席湯姆·菲頓（Tom Fitton）表示，「這些事件引發了一個基本問題：為什麼拜登會允許他的狗反覆攻擊和咬傷特勤局和白宮人員？」他甚至直言這是一種權力的瘋狂和腐敗，特勤局非但沒有保護其人員，反而試圖隱藏相關資料，為拜登掩蓋縱狗傷人的事實。事實上，「指揮官」不是拜登唯一一隻會攻擊的狗。之前他的另一隻愛犬「上校」（Major）也因為咬傷人，被送回德拉瓦州老家。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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