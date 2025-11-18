美國聯航乘客虛報妻子行李藏炸彈　客機迫降疏散百多人

美聯航一架客機因虛假的「炸彈通報」而緊急迫降。（示意圖／翻攝「United」臉書）

一架從美國達拉斯飛往芝加哥的聯合航空（United Airlines）班機，因一名乘客聲稱其妻子的「行李中有炸彈」，當地時間16日被迫在密蘇里州緊急降落。據悉，該乘客已被逮捕，機上乘客與機組人員均安全疏散，經搜查後確認無炸彈威脅。

涉事男子已被逮捕

根據《紐約郵報》，美聯航發言人表示，由達拉斯飛往芝加哥的380航班因「潛在安全疑慮」，於16日上午在聖路易斯（St. Louis）迫降。知情人士透露，飛機於上午8時40分被迫轉降至聖路易斯蘭伯特國際機場（STL），原因是一名男子聲稱「他妻子的行李中有炸彈」。