美國聯航兩班客機地上擦撞　數百乘客緊急疏散未有傷亡

美國聯合航空2架班機，昨在紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）滑行驚傳擦撞，所幸未造成人員傷亡。

綜合美媒報道，聯合航空表示，當時一架從佛州奧蘭多（Orlando）抵達的班機，在轉入登機口時，竟意外撞上另一架正等待起飛、準備飛往德州侯斯頓（Houston）的聯合航空班機尾部，而被撞航班當時靜止停在滑行道上。

緊急應變車輛候命

一名乘客表示：「我們在滑行時感覺到一個明顯的『撞擊』，但直到機長廣播，才知道是與另一架飛機相撞。」

事發後，多輛消防與緊急應變車輛在跑道與登機口周圍出現，而2架班機隨後均返回登機門，328名乘客及15名機組人員全部平安下機。聯合航空指出，目前維修團隊已對受損飛機進行檢查，以評估機體是否出現故障或結構性損傷。