美國聯邦法院裁定特朗普對等關稅越權　禁止生效

美國聯邦法院週三(28日)做出重大裁決，美國總統特朗普無權依據《1977 年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)對全球商品課徵大規模關稅。法院幾乎全面阻止了各類關稅措施，等同於推翻特朗普自上任以來建立的大部分關稅政策架構。 訴訟由多家企業與數個州政府共同提起，主張特朗普透過 IEEPA 課稅的命令違憲，因美國憲法明確將進口關稅權限授予國會。該法院於兩宗分案中作出簡易判決，明確指出IEEPA並未賦予美國總統「不受限制的關稅權力」，因此駁回依該法頒布的所有貿易令，並對其實施永久禁令。這是該法自制定以來首度被用於徵稅場景，卻遭法院明確否定。

「解放日」外不受限制 特朗普亦可上訴 3位審理法官分別由列根、奧巴馬與特朗普三位歷任總統時期所任命，裁決展現跨黨派共識。法院跳過原告要求頒布禁制令的請求，直接做出判決，明確指出IEEPA並未授權特朗普政府頒布任何「全球性、報復性或涉及走私」的關稅命令。法院表示：「被質疑的關稅命令將被撤銷，其效力將被永久禁止執行。」不過，非在4月2日「解放日」公布的不受限制。特朗普政府亦可就裁決上訴，國際貿易法院的上級法院為華盛頓特區的聯邦巡迴上訴法院，最終亦可訴諸聯邦最高法院。

目前白宮尚未對裁決結果發表正式回應。隨著各類商品每日持續進入美國港口，這項判決可能引發進口流程混亂。外界關注後續行政部門如何因應，以及是否會有更高法院介入審理。