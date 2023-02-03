美國聲稱發現懷疑中國間諜氣球　緊急接觸中方(有片)

美國國防部官員透露，過去數日在境內追縱一個懷疑屬於中國的高空間諜氣球，指氣球飛越美國的敏感地點，並聲稱已透過不同官方渠道，緊急接觸中方官員，溝通情況的嚴重性。

一名美國國防部高級官員指，這個氣球幾日前進入美國領空，美國自此一直追蹤，包括用載人軍用飛機，進行觀察，相信這個氣球的目的是進行監視。官員指，氣球曾飛越蒙大拿州的敏感地點，當地空軍基地設有核彈發射井。官員又聲言，美國「高度確信」那是屬於中國的高空間諜氣球，軍方高層曾經考慮在蒙大拿州上空擊落這個氣球，但擔心碎片會傷及地面上的民眾，最終放棄做法。

五角大廈：已採取措施確保無法被收集敏感資訊

五角大廈發言人賴德(Patrick Ryder)在簡短聲明中指出，過去幾年已有類似的氣球活動。他補充說，美國已採取措施以確保它無法收集敏感資訊。

當地報道指，氣球的飛行高度遠高於商業空中交通的路線，無影響民航安全。美國總統拜登已獲知會事件，軍方高層正評估威脅，華府並透過多個渠道接觸中方。



