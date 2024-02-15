美國肯薩斯城超級碗慶祝爆槍擊　至少1死21傷

美國密蘇里州肯薩斯城爆發槍擊案，至少1死21人受傷，當中8人需要緊急治療。現場當時正在舉行慶祝活動，慶祝肯薩斯城酋長奪得今年美式足球超級碗的冠軍。

現場是肯薩斯城的一個火車站，當時數以千計的球迷，在該處參與球隊的勝利巡遊。大約在下午2時，在車站的巡遊結束不久，部份的肯薩斯城酋長的球員仍在舞台時就爆發第一下的槍聲。之後在場的群眾，包括肯薩斯的市長及家人立即尋找掩護。

當時因應巡遊活動，警方已派出超過800人維持秩序，當中包括在大廈的頂樓監察，而當地消防部門亦派員提供醫療的支援。肯薩斯城警察局長表示加維斯（Stacey Graves）表示，已立即作出反應並展開調查。警方表示已在現場即時拘捕3名與槍擊事件有關的人物，同時確定有22人中槍，當中1人證實死亡。