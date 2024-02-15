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國際
2024-02-15 11:04:17

美國肯薩斯城超級碗慶祝爆槍擊　至少1死21傷

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美國肯薩斯城慶祝活動爆發槍擊案。(路透社)

美國肯薩斯城慶祝活動爆發槍擊案。(路透社)

美國密蘇里州肯薩斯城爆發槍擊案，至少1死21人受傷，當中8人需要緊急治療。現場當時正在舉行慶祝活動，慶祝肯薩斯城酋長奪得今年美式足球超級碗的冠軍。

現場是肯薩斯城的一個火車站，當時數以千計的球迷，在該處參與球隊的勝利巡遊。大約在下午2時，在車站的巡遊結束不久，部份的肯薩斯城酋長的球員仍在舞台時就爆發第一下的槍聲。之後在場的群眾，包括肯薩斯的市長及家人立即尋找掩護。

當時因應巡遊活動，警方已派出超過800人維持秩序，當中包括在大廈的頂樓監察，而當地消防部門亦派員提供醫療的支援。肯薩斯城警察局長表示加維斯（Stacey Graves）表示，已立即作出反應並展開調查。警方表示已在現場即時拘捕3名與槍擊事件有關的人物，同時確定有22人中槍，當中1人證實死亡。

傷者陸續被送上救護車。(路透社) 在場球迷爭相走避。(路透社) 傷者陸續被送上救護車。(路透社) 警察護送球隊人員離開。(路透社) 警察進入車站處理槍擊事件。(路透社)

當局料與恐怖襲擊無關

傷者之後被送往當地的3間醫院，其中有8名傷者情況嚴重，需要即場接受急救，另外有7人傷勢亦可能危害生命，當中需要緊急救助的傷者在10分鐘內已被送往醫院。而當地醫院證實，有9名不足17歲的兒童在事件中受傷被送往兒童醫院。美國傳媒報道，槍擊的起因可能是因為在現場出現爭執後引發暴力衝突，相信與恐怖襲擊無關。

報道表示，在槍擊發生後警察走入附近的火車站，之後有傷者被抬出及送上救護車。而肯薩斯城市長昆頓盧卡斯（Quinton Lucas）稱自己當時都在車站內，在聽到槍聲後隨即與其他人一同尋找躲避。肯薩斯城酋長在周日的超級碗決賽，擊敗三藩市淘金者成功衞冕。

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肯薩斯城酋長慶祝期間，爆發槍擊案。(路透社) 肯薩斯城酋長慶祝期間，爆發槍擊案。(路透社) 槍擊前，肯薩斯城酋長在慶祝衞冕超級碗。(路透社) 槍擊前，肯薩斯城酋長在慶祝衞冕超級碗。(路透社)
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