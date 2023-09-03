美國育兒網紅被揭虐待兩年幼子女 YouTube頻道逾220萬人訂閱

美國猶他州一名育兒網紅被揭虐待兩名分別12歲和10歲的子女，上周三遭拘捕，震驚當地社會。被捕41歲網紅Ruby Franke在YouTube開設頻道「8 Passengers」(8名乘客)，紀錄與丈夫及6名子女的生活，並分享育兒心得，火紅時期有逾220萬人訂閱，但其「虎媽」教導孩子方式惹來批評。報道指，她的12歲兒子上周三早上從寓所窗口爬出，並走到鄰居處要求食物和水，揭發Franke餓著孩子，10歲女兒也被發現營養不良。 育兒網紅｜孩子手腳被繩割傷 根據起訴文件，鄰居見到Franke的12歲兒子腳踝和手腕貼有膠紙，遂通知執法部門。該孩子因手腳曾被繩綁著造成很深的割傷和營養不良，需要住院治療。其10歲妹妹其後被發現營養不良亦送往醫院。另兩名未成年孩子已由兒童保護部門接走照顧。Franke的商業拍檔和同謀Jodi Hildebrandt也被捕，後者開辦一間具爭議的人生顧問工作室，兩人被批評拍片推廣以嚴厲手法教導孩子。她們周五被正式起訴6項罪名，指兩人以3種方法虐待兒童，分別是身體虐待、導致營養不良和心靈受創。據悉，兩名孩子事發時住在Hildebrandt家裡。

育兒網紅｜丈夫去年被趕離家 大女兒「割席」 鄰居早已察覺Franke一家的異樣，一年來多次通知當地的家庭部門，惜當局無行動。他們周三見執法人員上門，都很擔心會見到有屍袋抬出來，最後大家都鬆一口氣。鄰居又指，Franke去年將丈夫Kevin Franke趕離家。而自認識Hildebrandt後，Franke經常長時間不在家。一名男鄰居說，見過那名10歲女孩在街上游盪，拍門問他的孩子在不在家裡，可以與他們一起玩嗎？那男鄰居指那時是返學時間，並向女孩說他的孩子們都去上學了，要數小時後才回來，女孩說沒關係她會等。男鄰居稱，女孩似乎沒有去上學。Franke最大的20歲女兒Shari於今年4月透露，已沒有聯絡母親，獲悉母親被捕，她於社交網貼文稱，樂見正義得以伸張，又指多年來嘗試通知警方和當局，他們終於採取行動。