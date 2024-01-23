美國能源大廠SolarEdge宣布將裁員16％　全球900名員工受影響

SolarEdge在公告中提到，公司未來將進行一項重組計畫，目的是為了減少運營費用並使成本結構適應當前的市場動態，其中一個措施就是實施裁員，而這波預計將裁撤全球16%的員工，數量大約900名左右，其中約500名是來自全球各處的生產基地。

美國科技業自2022年下半年，便開始掀起大規模裁員潮，至今仍尚未停歇，能源大廠SolarEdge21日宣布，為了減少運營費用，將大砍16％的員工。SolarEdge在公告中提到，公司未來將進行一項重組計畫，目的是為了減少運營費用並使成本結構適應當前的市場動態，其中一個措施就是實施裁員，而這波預計將裁撤全球16%的員工，數量大約900名左右，其中約500名是來自全球各處的生產基地。

已停止在墨西哥的生產線

SolarEdge提到，公司為適應當前市場狀況，先前已經停止在墨西哥的生產線，甚至終止公司的輕型商用電動車計劃，但這些措施實施後仍嫌不足，才決定進行裁員，進一步的細節將在公司的年終收益報告中提供。SolarEdge的CEO蘭多（Zvi Lando）在聲明中表示「我們做出了一個非常困難但必要的決定，實施裁員和其他削減成本的措施可使我們的成本結構適應快速變化的市場動態，我們感謝即將離任的同事所做的貢獻，公司仍會致力於推動可再生能源轉型，為客戶提供一流的技術和支持。」由於去年遭遇庫存過剩和需求疲軟等問題，歐洲太陽能市場的增長顯著放緩，而在美國，聯準會升息後的高利率，以及美國最大的太陽能市場加州的計量改革，皆導致太陽能需求快速下降。