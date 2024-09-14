美國脫衣舞孃遭Uber司機槍殺姦屍　「她掙扎時侮辱我的身體」

美國印第安納州一名30歲女子下班搭乘Uber回家，沒想到遭遇淫魔司機，對方性侵未成，竟殘忍槍殺女子並姦屍，女子被棄屍在她家後面的樹林，而她永遠回不了家了。
《紐約郵報》報道，30歲的迪尚（Chanti Dixon）在印第安納波利斯（Indianapolis）一間脫衣舞俱樂部工作，直到凌晨3時34分下班，她透過Uber叫車回家，當時前來接送的司機是29歲的瓦拉德斯（Francisco Valadez）。
一度辯稱遇黑人搶劫
之後迪尚被發現陳屍在自家後方的樹林，警方獲報展開調查，隔天瓦拉德斯被捕，他先是向警方供稱，自己凌晨開車接走迪尚，途中遇到一名持槍的黑人劫匪，該男子朝迪尚大腿開槍，這才導致瓦拉德斯的車上出現血跡。之後迪尚負傷下車，瓦拉德斯自己也逃離現場，事後瓦拉德斯還清理過車上的血污。
但法網恢恢，警方深入調查發現事實並非如此，瓦拉德斯這才承認，是他意圖性侵迪尚在先，迪尚掙扎之餘還「侮辱」了他的身體，他一氣之下朝尚蒂頭部開槍致死，接着把屍體拖出車外，試圖進行姦屍。瓦拉德斯母親也向警方證實，兒子確實有一把隨身攜帶的槍枝。
死者身後遺下兩名孤兒
迪尚母親瑞絲（Rise Dixon）聽聞噩耗非常痛心，她表示女兒尚蒂是個熱愛生活且充滿活力的人，她常會等女兒下班回家，但現在永遠等不到了。瑞絲也氣憤表示，就算她女兒是脫衣舞孃，也不該被如此對待，她女兒無辜送命實屬冤枉。
迪尚胞姊也在募款平台「GoFundMe」替妹妹募集喪葬費用，當中提到尚蒂有2名子女，分別為13歲和10歲，母親瑞絲盼望能夠以愛女之死，提醒眾人在使用這些叫車平台時，應該採取防範措施。
警方最後依重罪謀殺指控逮捕瓦拉德斯，Uber也透過聲明表示，瓦拉德斯已被永久禁用該平台，公司也將全力協助警方調查。
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