美國脫衣舞孃遭Uber司機槍殺姦屍　「她掙扎時侮辱我的身體」

美國印第安納州一名30歲女子下班搭乘Uber回家，沒想到遭遇淫魔司機，對方性侵未成，竟殘忍槍殺女子並姦屍，女子被棄屍在她家後面的樹林，而她永遠回不了家了。

《紐約郵報》報道，30歲的迪尚（Chanti Dixon）在印第安納波利斯（Indianapolis）一間脫衣舞俱樂部工作，直到凌晨3時34分下班，她透過Uber叫車回家，當時前來接送的司機是29歲的瓦拉德斯（Francisco Valadez）。

一度辯稱遇黑人搶劫

之後迪尚被發現陳屍在自家後方的樹林，警方獲報展開調查，隔天瓦拉德斯被捕，他先是向警方供稱，自己凌晨開車接走迪尚，途中遇到一名持槍的黑人劫匪，該男子朝迪尚大腿開槍，這才導致瓦拉德斯的車上出現血跡。之後迪尚負傷下車，瓦拉德斯自己也逃離現場，事後瓦拉德斯還清理過車上的血污。

但法網恢恢，警方深入調查發現事實並非如此，瓦拉德斯這才承認，是他意圖性侵迪尚在先，迪尚掙扎之餘還「侮辱」了他的身體，他一氣之下朝尚蒂頭部開槍致死，接着把屍體拖出車外，試圖進行姦屍。瓦拉德斯母親也向警方證實，兒子確實有一把隨身攜帶的槍枝。