美國航母杜魯門號驚傳事故 F/A-18E戰機與拖車墜紅海

美國海軍航空母艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）29日在紅海執行任務時發生重大意外，一架價值約5,100萬美元的F/A-18E超級大黃蜂戰機在甲板上被拖車牽引時失控，導致戰機與拖車一同滑落海中。

根據美國海軍發布的聲明指出，事故發生在當地時間29日，事發當時拖車正在機庫內牽引該架F/A-18E超級大黃蜂戰機，工作人員突然失去對戰機的控制，造成戰機與拖車一同墜海。事故造成一名海軍水兵受到輕傷，目前已展開調查。

美國海軍強調，杜魯門號航空母艦打擊群及其艦載機聯隊仍具備完整執行任務的能力。目前杜魯門號正在紅海海域執行打擊葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的任務。