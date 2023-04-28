美國航班上因如廁問題鬧事　乘客遭逮捕兼累全機折返起點

記者彭巧蓁／綜合報道

一架由美國紐瓦克（Newark Liberty）機場飛往以色列的聯合航空班機，在飛行三小時後因為一名乘客與機組人員發生嚴重爭執，機長索性將飛機掉頭飛回紐華克機場，並通報航警將人逮捕。

原定前往以色列

事情發生在23日早上，據紐約郵報（The New York Post）報道，一架聯合航空的班機由紐約紐瓦克機場起飛前往以色列，整趟航程約十小時左右。而在起飛約三小時後，一名男子想要上廁所，卻和機組人員發生爭執，因為廁所有人使用，而他竟然坐在機組員的專屬位子上等待，不願回座。

雖然只是件小事，但雙方爭吵越演越烈，最後機組人員告誡男子若是繼續爭吵下去，他們可以將飛機掉頭回紐華克機場；但男子不相信機組員的警告，最後的下場就是機長真的把飛機掉頭，全機乘客一起陪他回到紐澤西州。