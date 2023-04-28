美國航班上因如廁問題鬧事　乘客遭逮捕兼累全機折返起點

記者彭巧蓁／綜合報道
一架由美國紐瓦克（Newark Liberty）機場飛往以色列的聯合航空班機，在飛行三小時後因為一名乘客與機組人員發生嚴重爭執，機長索性將飛機掉頭飛回紐華克機場，並通報航警將人逮捕。
原定前往以色列
事情發生在23日早上，據紐約郵報（The New York Post）報道，一架聯合航空的班機由紐約紐瓦克機場起飛前往以色列，整趟航程約十小時左右。而在起飛約三小時後，一名男子想要上廁所，卻和機組人員發生爭執，因為廁所有人使用，而他竟然坐在機組員的專屬位子上等待，不願回座。
雖然只是件小事，但雙方爭吵越演越烈，最後機組人員告誡男子若是繼續爭吵下去，他們可以將飛機掉頭回紐華克機場；但男子不相信機組員的警告，最後的下場就是機長真的把飛機掉頭，全機乘客一起陪他回到紐澤西州。
有乘客兩度遇航班取消
而美國聯合航空公司事後也證實，該航班因一名男子的不守規矩行為而取消飛行，男子已被執法部門驅逐出境。
不過最倒楣的還是其他乘客，雖然航空公司重新安排了他們的班機，但同時也浪費了許多時間。一名乘客表示自己原本是要從華盛頓飛往特拉維夫（Tel Aviv），但由於天氣因素航班被取消，於是他坐了3小時的火車轉往紐瓦克機場，在這裡等了2個半小時後終於起飛，但沒想到3小時後又回到了原點。
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