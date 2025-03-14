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國際
2025-03-14 09:43:00

美國航空客機丹佛機場起火　乘客機翼排隊逃生(有片)

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美國航空客機丹佛機場起火，乘客機翼排隊逃生。(X)

美國航空客機丹佛機場起火，乘客機翼排隊逃生。(X)

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美國航空(American Airlines)一架客機周四(13)降落在丹佛機場後起火，現場冒出大量濃煙，機上乘客走出機翼等待救援。無傷亡報告。

涉事客機由科羅拉多州多泉市起飛，原定前往得州的達拉斯/沃斯堡國際機場，但機組人員報告引擎出現震動，獲安排在科羅拉多州的丹佛機場降落。網上影片顯示，起火客機冒出大量濃煙，但機上乘客被逼走出機翼等待救援，地勤人員正在機翼下方組裝梯子，以幫助護送人員下來。 機翼上方右側一塊區域被燒焦。有報道指，乘客被協助到停機坪後返回機場內。

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丹佛國際機場：機上所有乘客全部疏散

丹佛國際機場表示，事發於13日晚上，一架停泊在登機口的美國航空客機，編號4012，突然發生火警，並冒出大量濃煙，機上緊急滑梯已啟用，機上所有乘客全部疏散。消防隨即到場，於晚上615分將火撲熄。

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