美國艷星推「聖誕女友」套餐　600美元包同伯母洗碗

美國邁阿密的一名艷星近日在社交平台上推出「聖誕女友」套餐，宣稱單身男士可付費邀請她扮演女友，獲得優質的假期服務，共有3種套餐可以選擇。對此，X網友褒貶不一。

據《紐約郵報》（New York Post）5日報道，現年29歲的麗貝卡（Jessenia Rebecca）是一名美國艷星，3日，她在X平台發文稱可為單身男士扮演女友，提供三種套餐可選擇。

穿情侶裝共進節日晚餐

最便宜的「白銀」套餐需要支付250美元（約1,945港元），後者會到客戶家中停留2小時，穿情侶裝共進節日晚餐，並講一些笑話；