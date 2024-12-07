美國艷星推「聖誕女友」套餐　600美元包同伯母洗碗

美國邁阿密的一名艷星近日在社交平台上推出「聖誕女友」套餐，宣稱單身男士可付費邀請她扮演女友，獲得優質的假期服務，共有3種套餐可以選擇。對此，X網友褒貶不一。
據《紐約郵報》（New York Post）5日報道，現年29歲的麗貝卡（Jessenia Rebecca）是一名美國艷星，3日，她在X平台發文稱可為單身男士扮演女友，提供三種套餐可選擇。
穿情侶裝共進節日晚餐
最便宜的「白銀」套餐需要支付250美元（約1,945港元），後者會到客戶家中停留2小時，穿情侶裝共進節日晚餐，並講一些笑話；
「黃金」套餐需要支付450美元（約3,501港元），可以讓麗貝卡停留3小時，她會編造與客戶如何邂逅的甜蜜故事，並與客戶及其家人合影；
「這將是一場災難」
「白金」套餐則需要支付600美元（約4,668港元），可以讓麗貝卡停留6小時，親吻客戶臉頰，陪客戶母親洗盤子，並與客戶及其親友合影。
此外，麗貝卡要求購買這些套餐時均需要附贈一份禮物。這一帖文引來不少X網友的熱議，有人認為「很有創意」，也有人表示麗貝卡假扮女友可能會被揭穿，還有人批評稱「可悲」，認為「這將是一場災難」。
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