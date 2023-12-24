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國際
2023-12-24 18:15:20

美國華爾街會計師轉行當「職業女友」　自豪憑外表加內涵一星期賺26.6萬元

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李米雅在離開華爾街後，成為了為金融新貴服務的脫衣舞女和「職業女友」。（圖／翻攝自X）

一名華裔女子5年前在美國華爾街擔任法務會計，毅然決然辭職，改當職業女友（professional escort）和脫衣舞孃，一個周末就能輕鬆賺入3.4萬美元（約26.6萬港元）的高薪。

根據《商業內幕》（Business Insider）報道，火辣美魔女35歲李米雅（Mia Lee）考到會計師執照後，進入華爾街一家公司工作，擔任法務會計（forensic accountant），主要為頂級銀行稽核財務報表、調查金融詐欺或洗黑錢，但在高壓環境工作後，她認為這不是自己想要的生活，5年前離職改當職業女友，之後又到紐約一家脫衣舞俱樂部兼職舞孃。

會說4種語言和聊各種時尚話題

沒想到因此改變她的人生，12月的前兩周是一年最忙的時候，每周有6天要隨時待命，為了能迅速抵達俱樂部，她還搬到工作地點附近，一旦有VIP客戶需要服務時，她就能在15分鐘內趕到現場，立刻化身為客戶的「職業女友」，而多數需要這項服務的都是華爾街的有錢男子。

李米雅表示，客戶常說她是他們見過最有趣的女人，自己去過60多個國家，會說4種語言，熱愛射擊和賽車，還能聊各種話題，不論是豪華汽車、頂級蘇格蘭威士忌，或是古巴雪茄。

休假也須進行排汗手術等保養程序

李米雅也指出，這份工作一點都不簡單，就連休假也必須做水療、去除體毛、做假睫毛，以及進行排汗手術等保養程序，讓自己隨時保持在完美狀態。

不過她也提到，雖然這份工作不容易，但是付出所得到的回報是值得的，因為在下個12月頭兩星期的業務旺季，每周的收入可高達3.4萬美元（約26.6萬港元），她如今更是俱樂部最會賺錢的舞孃。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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