美國華盛頓動物園收炸彈威脅　緊急疏散數千名遊客及員工

動物園發言人：園內的動物都很安全

據悉史密森尼國家動物園（Smithsonian’s National Zoo）位於伍德利公園的康涅狄格大道上，是美國首都的主要景點之一。入面設有多個室內和室外展覽，園內有數百種野生動物，尤其是相當受美國民眾歡迎的大貓熊，當天也有數千名遊客正在園區內遊玩。警方稱，動物園是在上午11點左右收到了威脅。為了以防萬一，數千名遊客和工作人員被疏散。警方獲報後前往檢查佔地163英畝的園區，但沒有發現任何危險物品，於是在下午的1點45分左右解除警報。華盛頓特區警方隨後發表聲明表示：「MPD 正在調查史密森尼國家動物園的炸彈威脅。作為預防措施，動物園已被疏散。MPD 的爆炸物處理小組對動物園進行了預防性掃描，沒有發現危險物質。」目前並沒有公佈發出威脅信的嫌犯細節。動物園發言人表示，帕梅拉·貝克-馬森 (Pamela Baker-Masson)，園內的動物都很安全，而雖然暫時沒有發現爆裂物，但為了謹慎起見，史密森尼國家動物園29日還是全天關園，並定於30日上午8點重新開放。

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