美國華盛頓機場軍用直昇機與民航機相撞　據報包括兩俄羅斯滑冰選手（更新）

【17:10更新】俄羅斯塔斯社指，涉事的民航機上有至少2名俄羅斯花樣滑冰的世界冠軍級選手。美國花樣滑冰協會就表示，機上有多名美國的花樣滑冰運動員，還包括他們的教練及家人等。因為他們剛參與完在威奇托舉行的美國隊的訓練營並正在回家。
另外，報道指肇事的直昇機殘骸仍維持整體，但客機分開至少兩截。
美國首都華盛頓在周三（29日）晚發生嚴重意外，一架軍用的黑鷹直昇機在列根機場附近與一架美國航空的龐巴迪客機相撞，目前當局仍在附近尋找失縱者，並已尋獲最少19具遺體。據報客機上有60名乘客及4名機員。
事件發生在美國周三晚約9時，目擊者指一架小型民航機與一架直昇機在接近列根機場的波多馬克河上空相撞。當局已派出約300名救援人員在波多馬克河上進行搜救，美國有線新聞網絡（CNN）指，目前救援人員仍未尋獲生還者，列根機場目前關閉至周四上午11時。
特朗普：事件可以避免
據報涉事的民航客機為美國航空的5342班機，從肯薩斯州的威奇托飛往華盛頓，當時機上有60名乘客及4名機員，而有關的黑鷹直昇機就有3名軍人，官方指當時軍機進行飛行訓練。CNN取得了有關的控制塔通訊記錄，控制塔曾詢問軍機是否看到民航機，並指示軍機在民航機通過後才跟隨後面。在相撞前的一刻，直昇機有表示在目視見到有另一架飛機，並要求分開，不過在不足13秒後就聽到從控制塔的一聲呼喊，之後控制塔就警號指發生意外。據另一架飛機的機師的通訊，表示有看到飛機的碰撞，並相信兩架機都墮入河中。
美國總統特朗普（Donald Trump）之後就透過個人社交媒體平台回應指：「民航機在完美的路線進入機場，而直昇機在準備垂直接近飛機。這是一個很清晰的晚上，飛機的閃燈在亮着，但直昇機為何不上升或下降甚至轉向。為何控制塔不是告訴直昇機應該如何做，而不是僅僅問他們看不看到那飛機？最壞的情況顯示，這看來是可以避免。不妙呀！」
All flights halted at Reagan National Airport due to plane crash. @FoxNews pic.twitter.com/3JBVE0mokU— M2 The Rock - Michael Molthan (@m2therockshow) January 30, 2025