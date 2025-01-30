美國華盛頓機場軍用直昇機與民航機相撞　據報包括兩俄羅斯滑冰選手（更新）

【17:10更新】俄羅斯塔斯社指，涉事的民航機上有至少2名俄羅斯花樣滑冰的世界冠軍級選手。美國花樣滑冰協會就表示，機上有多名美國的花樣滑冰運動員，還包括他們的教練及家人等。因為他們剛參與完在威奇托舉行的美國隊的訓練營並正在回家。

另外，報道指肇事的直昇機殘骸仍維持整體，但客機分開至少兩截。

美國首都華盛頓在周三（29日）晚發生嚴重意外，一架軍用的黑鷹直昇機在列根機場附近與一架美國航空的龐巴迪客機相撞，目前當局仍在附近尋找失縱者，並已尋獲最少19具遺體。據報客機上有60名乘客及4名機員。