美國華盛頓機場軍用直昇機與民航機相撞　特朗普：事件可以避免

美國首都華盛頓在周三（29日）晚發生嚴重意外，一架軍用的黑鷹直昇機在列根機場附近與一架美國航空的龐巴迪客機相撞，目前當局仍在附近尋找失縱者，並已尋獲最少19具遺體。據報客機上有60名乘客及4名機員。

事件發生在美國周三晚約9時，目擊者指一架小型民航機與一架直昇機在接近列根機場的波多馬克河上空相撞。當局已派出約300名救援人員在波多馬克河上進行搜救，美國有線新聞網絡（CNN）指，目前救援人員仍未尋獲生還者，列根機場目前關閉至周四上午11時。