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國際
2024-01-09 16:47:58

美國華裔海軍下士受賄 向華洩露軍情囚27個月

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美國26歲華裔海軍下士趙文恒（音譯Wenheng Zha）去年8月因涉嫌收受賄賂替中國從事間諜活動被捕，他被指向中國情報人員提供美軍敏感資料，周一(8日)被聯邦法院判監27個月及罰款5,500美元。

美國26歲華裔海軍下士趙文恒（音譯Wenheng Zha）去年8月因涉嫌收受賄賂替中國從事間諜活動被捕，他被指向中國情報人員提供美軍敏感資料，周一(8日)被聯邦法院判監27個月及罰款5,500美元。

美國26歲華裔海軍下士趙文恒（音譯Wenheng Zhao）去年8月因涉嫌收受賄賂替中國從事間諜活動被捕，他被指向中國情報人員提供美軍敏感資料，周一(8日)被聯邦法院判監27個月及罰款5,500美元。

入伍前通過安全背景調查

趙文恒曾在加州的文圖拉縣海軍基地服役，入伍前通過了安全背景調查，他被指於2021年8月至去年5月期間，分多次收取合共1.5萬美元賄款，透過加密和複雜的方式向中方情報人員提供美國海軍行動安全、訓練及關鍵基礎設施等資料，包括美軍在印太區的一項大規模海上軍演計劃，以及美軍駐日本沖繩基地的雷達系統電路圖及設計圖。 

違背保衛美國莊嚴誓言  危及其他美軍

美國司法部批評被告違背保衛美國的莊嚴誓言，危及其他美軍人員，今次判決再次表明，中國情報部門無法阻止聯邦調查局與重要合作夥伴，逮捕及起訴中國招募的間諜，司法部會致力打擊中國破壞美國國家安全的行為，追究違法人士的責任。 

北京稱不了解具體情況

在北京，外交部發言人毛寧回應案件時指，不了解具體情況，但她注意到美國情報高官曾公開宣稱，美國在華情報網重建已經取得進展。美方一邊反覆散佈所謂中國間諜的假訊息，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國開展大規模的情報活動，這種做法本身就已說明問題。她強調，中方將採取一切必要措施，堅決維護國家安全。
 

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