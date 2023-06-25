美國蒙大拿州橋樑突倒塌 火車掉河中恐洩漏化學品造成污染

美國蒙大拿州一座橫跨黃石河(Yellowstone River)的鋼製橋樑周六(24日)清晨6時許突然倒塌，一列運載化學危險品的火車剛巧駛至，導致數節罐箱掉落河中，災難緊急救援部門指，罐箱載著熱瀝青及熔融硫磺。事發後，當局擔心河水可能受化學品污染，為安全起見，即時關閉下游取水口以防止民眾飲用河水，同時評估危險性。美聯社記者目睹一些黃色物質從火車罐箱中流出。

河水上漲 沖淡化學物

事發橋樑位於斯蒂爾沃特縣(Stillwater county)，當地緊急救援服務主管David Stamey表示，於現場善後的工作人員沒有即時危險，上漲的河水正在沖淡危險物質。經調查發現，有3個瀝青和4個硫磺罐箱掉落河裡。

蒙大拿鐵路公司發聲明指，事件中，火車上的工作人員並沒受傷，而瀝青和硫磺暴露在較低溫度時，便會迅速凝固。鐵路人員正在事故現場善後。聲明說：「我們正全力解決事件對地區的潛在影響，並努力了解事故背後原因。」美國環境保護署指出，硫是一種常用元素，用作肥料及殺蟲、殺菌和滅鼠的藥劑。