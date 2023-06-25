美國蒙大拿州橋樑突倒塌 火車掉河中恐洩漏化學品造成污染

美國蒙大拿州一座橫跨黃石河(Yellowstone River)的鋼製橋樑周六(24日)清晨6時許突然倒塌，一列運載化學危險品的火車剛巧駛至，導致數節罐箱掉落河中，災難緊急救援部門指，罐箱載著熱瀝青及熔融硫磺。事發後，當局擔心河水可能受化學品污染，為安全起見，即時關閉下游取水口以防止民眾飲用河水，同時評估危險性。美聯社記者目睹一些黃色物質從火車罐箱中流出。
河水上漲 沖淡化學物
事發橋樑位於斯蒂爾沃特縣(Stillwater county)，當地緊急救援服務主管David Stamey表示，於現場善後的工作人員沒有即時危險，上漲的河水正在沖淡危險物質。經調查發現，有3個瀝青和4個硫磺罐箱掉落河裡。
蒙大拿鐵路公司發聲明指，事件中，火車上的工作人員並沒受傷，而瀝青和硫磺暴露在較低溫度時，便會迅速凝固。鐵路人員正在事故現場善後。聲明說：「我們正全力解決事件對地區的潛在影響，並努力了解事故背後原因。」美國環境保護署指出，硫是一種常用元素，用作肥料及殺蟲、殺菌和滅鼠的藥劑。
當局要求居民減少用水
事發地點位處黃石河谷(Yellowstone River Valley)人口稀少地區，周圍是廣闊的牧場和農田。河流從西南方177公里外的黃石國家公園流到此處。
在鄰近的黃石縣，由於「具潛在危險的物質洩漏」，當局在自來水廠採取緊急措施，並要求居民減少用水。
哥倫布市水資源用戶組織成員Kelly Hitchcock事發後，在橋樑下游的灌溉溝渠處切斷河水流入，以防化學物質流進附近農田。
黃石河去年氾濫成災
美聯社指，當局正橋樑倒塌的原因。該區最近連場豪雨造成河流水位高漲，但暫未清楚是否原因之一。
2022年，黃石河氾濫，達到創紀錄的水位，洪水對黃石國家公園和蒙大拿州鄰近城鎮造成廣泛破壞。加州大學柏克萊分校退休工程學教授Robert Bea分析數百宗重大災害原因，他表示，多年來河流重復氾濫，可能提供致災原因的線索。此外，調查人員也要查看該座鋼製橋樑組件是否有磨損或生鏽，以及維修和檢查紀錄等。