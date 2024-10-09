美國薯條年度食評排行榜出爐 麥當勞封王 獲專家激讚 Shake Shack、Five Guys排第幾？

美國連鎖快餐店薯條一項最新食評排行榜出爐，麥當勞以壓倒性姿態奪冠，進軍香港的Five Guys和Shake Shack亦躋身前10位。
「Eat This，Not That！」2024年度調查結果於本月初公布，指出麥當勞的薯條超越了店內其他品項，成為王牌餐點。專家指，麥當勞使用不同季節的馬鈴薯，以確保全年供應新鮮薯條。薯條外脆內軟、鹽份適中，令人忍不住一口接一口地吃。總而言之，是「無法抗拒」的美食。
Five Guys與Shake Shack薯條評價如何？
Five Guys的薯條排名第9，儘管其現切薯條和雙重油炸的烹調方法受到顧客喜愛，但專家指，其油膩程度較高，被認為是「不健康的速食薯條」之一。同樣在港開店的Shake Shack，其波浪薯條排名第7，被評為同類別中的優秀選項之一。在香港有3間分店的老牌Burger King，其薯條排名較高，位列第4。
撤出香港的Wendy's 薯條排第幾？
已撤出香港多年的Wendy's薯條獲得第2名佳績，而Arby's的捲曲薯條憑藉其獨特的調味組合，擊敗了其他對手，排名第3。Burger King薯條排第4，Chick-Fil-A的格格薯排第5。
來自美國西岸的In-N-Out未能取得好評，排名跌至倒數第2，即第12位。專家認為，In-N-Out的薯條「不新鮮，像室溫的小木棍」。儘管In-N-Out以使用美國農業部於1948年培養成功的Kennebec馬鈴薯的現切薯條為賣點，但店方堅持不雙重油炸或燙煮處理的做法，導致薯條口感不佳，吃起來比較乾硬。