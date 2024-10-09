美國薯條食評排行榜出爐 麥當勞封王 獲專家激讚 Shake Shack、Five Guys排第幾？

美國連鎖快餐店薯條一項最新食評排行榜出爐，麥當勞以壓倒性姿態奪冠，進軍香港的Five Guys和Shake Shack亦躋身前10位。

根據「Eat This，Not That！」的調查結果，麥當勞的薯條超越了店內其他品項，成為王牌餐點。專家指出，麥當勞使用不同季節的馬鈴薯，以確保全年供應新鮮薯條。薯條外脆內軟、鹽份適中，令人忍不住一口接一口地吃。總而言之，是「無法抗拒」的美食。

Five Guys與Shake Shack 薯條評價如何？

Five Guys的薯條排名第9，儘管其現切薯條和雙重油炸的烹調方法受到顧客喜愛，但專家指，其油膩程度較高，被認為是「不健康的速食薯條」之一。同樣在港開店的Shake Shack，其波浪薯條排名第7，被評為同類別中的優秀選項之一。在香港有3間分店的老牌Burger King，其薯條排名較高，位列第4。