美國蛋價狂飆 比墨西哥貴3倍 邊防人員頻截走私蛋

美國《華爾街日報》報道，隨著美國雞蛋價格飆漲，美國人這段時間在墨西哥採購較便宜的雞蛋，有時也在加拿大購買，德州邊防人員甚至在貨車上檢獲從墨西哥走私的雞蛋。美國農業部禁止私自進口雞蛋，因為未經官方檢驗的蛋有可能傳播病毒。 走私蛋案件大增 美國海關與邊境保護局表示，今個財政年度截至目前，全美截獲走私雞蛋數量比去年增加36%，在加州聖迭戈更增加一倍多。邊境保護局估計，在德州與墨西哥接壤邊境部分地區，上述數字增加了54%。

一打雞蛋賣10美元 邊境保護局發言人梅爾表示：「問題在差價……(走私蛋)價格約是美國的三分一。」今年1月至今，加州艾爾帕索的邊防人員已發現90人企圖走私雞蛋。 美國勞工部數據顯示，今年2月，一打A級大隻雞蛋平均價格5.9美元(約46港元)，創蛋價新高，一年前同樣的雞蛋只要3美元(約23.4港元)。有些地方，售價更達10美元(約78港元)，甚至更貴。 蛋價飆升的原因之一是，禽流感疫情爆發導致母雞大量死亡，但農業部近日表示，隨著疫情趨緩，供應和批發價正在回穩。墨西哥政府數據顯示，當地近期蛋價一般是一打在2美元(約15.6港元)以下，但有些邊境城市達到2.3美元(約18港元)。

美國人減少吃蛋 蛋價飆升促使部分美國人減少吃蛋，部分人則在網上和地方牧場搜羅較便宜的蛋。經濟學者說，有些人囤積雞蛋，造成價格持續高企。 司法部調查串謀漲價 特朗普政府正忙著因應，其中司法部開始調查蛋價上漲原因，包括大型生產商是否串謀漲價或囤貨。農業部上月表示，正計劃投資多達10億美元(約78億港元)解決蛋價問題，包括花費5億美元(約39億港元)在產蛋牧場擴大生物安全措施等。 農業部長羅林斯表示，將考慮擴大進口經過檢驗的蛋，以緩解缺蛋問題。同時，土耳其已開始向美國輸出約1.6萬噸雞蛋。

走私罰款可買150打雞蛋 邊境保護局官員指出，多數人不知道政府禁止走私雞蛋入境。許多人帶著數盒30隻裝的蛋入境，大概是自用。邊防人員會特別詢問車輛司機是否攜帶蛋等違禁貨物，許多攜帶蛋的人會老實承認。蛋會被沒收，但沒有罰款，但偶爾也會捉到隱瞞的人。 艾爾帕索的海關官員近期在一周內因違禁農產品作出16次民事懲罰，其中數件與隱藏雞蛋有關。初犯會被罰款300美元(約2,340港元)，在美國約可買50打雞蛋，在墨西哥約可買150打。邊境人員會將走私蛋銷毀。