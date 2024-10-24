美國街舞團列車拍片跳舞嚇怕學生　日本網民轟：不要再來

外國遊客在日本不遵守禮儀的事件又再發生，一班來自美國的黑人街舞團夥，近日在日本的鐵路及遊客區跳街舞拍片，不過他們在自家國家可能正常不過的行為，在日本被視為滋擾，甚至把列車內的乘客都嚇怕。有日本網民亦到他們的社交媒體，着他們不要再去日本了。

隨着日本的遊客數字屢創新高之下，不懂得日本文化的外國人也在增加。就在近日，一個黑人街舞的團夥到日本，他們把在美國習以為常的街舞拍攝，照搬到日本，除了被不少日本人無視，在網上也被日本網民批評。在這個團體的一些影片中，他們在淺草寺、澀谷等地拍攝街舞片，然而日本人對他們的行為更多是覺得驚訝，其中在澀谷車站外的十字路口，他們更是無視交通燈號，即使是紅燈仍在路上跳舞拍片。而他們之後也在日本的鐵路上嘗試同樣行為，以及在車廂內跳舞，結果是令到一些學生害怕，也有乘客下車離開。而在YouTube上，他們甚至在日本機場的候機內拍攝影片。

根據日本媒體指出，有關影片大約是在來往富士山的富士急行列車上拍攝，而富士山麓電氣鐵路也發出聲明，表示已知道有關的事件，並在考慮採取法律措施應對有關滋擾乘客的行為。而在有關團夥的社交媒體上，影片大都是批評他們無視日本的規矩，只在用自己的習慣行事，有網民着他們不要再去日本，因為日本人並不歡迎他們。

日本媒體表示，有聯絡團隊希望取得回應，不過他們沒有回覆，而有關團體在之後卻拍攝了一條片，稱「不要當失敗者」，被質疑是否對指責的日本人反擊。又有網民提醒他們，其實街舞在日本並非不受歡迎，更提到在今年的巴黎奧運會上，贏得女子組金牌的也正是日本人。