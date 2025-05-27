美國製片人無人機拍攝東京Skytree引起爭議　疑未經許可使用無人機

外國遊客在日本不遵守當地規則的事件繼續發生，最新是一名美國的影片製作人，利用無人機在東京Skytree進行拍攝，影片在放上社交平台後引起網民的爭議。日本媒體向拍攝者查詢後，該名拍攝者未有正面回應是否獲得日本方面的許可，不過政府部門就指可能違法，而網民就抨擊其不守法的行為。

根據日本的法例，原則上是禁止無人機在人口密集地區，以及在150米以上的上空飛行，並需要向日本國土交通省申請許可。不過美國的一名無人機拍攝者，日前透過Instagram發布一段在東京Skytree急降的影片，雖然獲得一些外國網民的點讚，但日本網民卻是留言批評。在影片中，無人機從旁邊，往樓高634米的東京Skytree塔頂飛過，然後旋轉急墜，影片雖然與大樓維持着距離，但仍被日本媒體稱為危險行為。而由於大量日本人在留言作出批評，帳戶已把留言功能關閉，但其他的帖文及影片則仍然可以留言。