美國西點軍校200年時間囊開箱 驚見只剩灰塵 究竟藏著甚麽時間見證物？

赫德森說，開封儀式上，專家撬開箱頂並將鏡頭對準箱裡時，所有人都期待看到當年的軍事文物或歷史文件，但見箱裡只剩一堆灰塵，眾人都大失所望。然而，他其後在實驗室再用刷子等工具仔細檢查，「沒過多久，想不到一枚硬幣的邊緣就露了出來」。

美國西點軍校周一(28日)直播一個近200年歷史的時間囊「開箱」，裡面看似只剩下一堆灰塵，再仔細檢查，原來藏著一些逾200年歷史的硬幣和紀念徽章。

專家冀能找到箱裡其他物品線索

找到硬幣和紀念徽章後，赫德森正計劃分析箱底沉積物，以找出更多箱內可能裝有物品的線索。目前推斷濕氣和沉積物已從受損的接縫處滲入箱內，從而分解箱內的有機物質，例如紙張和木材等。

箱裡保存了6枚美元硬幣，包括一枚1795年的5美仙硬幣、一枚1800年的自由女神像硬幣、1818年的25美仙硬幣、1827年的10美仙和1美仙硬幣，以及一枚1828年的50美仙硬幣。另外，還有一枚1826年的伊利運河(Erie Canal)紀念徽章。

這些發現似乎證實了軍校官員的理論：該鉛箱是軍校學生在1828年或1829年、紀念獨立戰爭英雄科希丘什科的紀念碑竣工時，放在底座下。而根據專業網站，這些硬幣的潛在價值介乎數百美元至1,000美元(約7,800港元)或以上，視乎硬幣的情況而定。