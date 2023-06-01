美國調查：12.5%男性喪禮帶備安全套　性學家揭悲傷刺激性慾

美國有安全套公司進行一項調查結果顯示，有將近八分之一的受訪男性承認，他們參加喪禮時會隨身帶著保險套，稱是為了「以防萬一」。性學家受訪表示，雖然在葬禮後做愛聽起來有些驚世駭俗，但悲傷似乎更能刺激人的性慾。

綜合報道，美國出售安全套、潤滑劑與性趣用品的廠商Trojan近日公布一項針對2,000名18到35歲美國人的調查結果，發現有約12.5%的男性為了「以防萬一」會帶備安全套參加喪禮。臨床性學家兼性教育工作者Patti Britton接受《MEL》雜誌訪問時表示，埋葬親友後還想進行性行為，聽起來或許有些驚世駭俗，但這是一種填補空虛的方法，無論是在字面上或是比喻上。