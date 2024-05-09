美國警察接報案到場入錯屋 意外開六槍射殺23歲非裔空軍

美國佛羅里達州的警察，3日接獲一樁騷擾報案後，前往案發地址，不料他們不僅衝進錯誤的住家，還意外開槍打死了一名23歲非裔空軍，引發社會輿論。

福特森是名高級飛行員，隸屬於美國空軍特種作戰聯隊，平時駐紮在赫爾伯特機場（Hurlburt Field），當天則是待在位於沃爾頓堡灘地自家公寓中，當警方抵達時，福特森正在和一名女性友人進行Facetime視訊通話，該名女子表示，當時福特森自己待在家，接著門外傳來敲門聲，過了一陣子敲門聲越來越大，福特森從屋內透過貓眼向外查看，卻沒有發現人，於是他拿出放在家中的槍作自衛準備。

意外就發生在5月3日，當時警方接到一通報案電話，表示一棟公寓大樓內發生騷亂，於是便派員前往察看，沒想到警員沒有搞清楚地址，直接衝進其他戶住家，還開槍打死無辜的23歲非裔空軍福特森（Roger Fortson ) 。

當福特森持槍走回客廳時，警員就破門而入，他們看到福特森攜帶槍枝後，連現場狀況都尚未釐清，便對其開了六槍，據女子描述，福特森中槍倒地後，嘴裡不斷說著「我無法呼吸」。

福特森中槍送醫後在醫院去世

據警方消息，福特森中槍送醫後，在醫院去世，參與此案的警員已接受接受行政休假（Administrative Leave，又稱帶薪休假），等待調查，律師克倫普（Ben Crump）表示，與福特森通話的女子，明確表達他並未在家中製造任何騷亂，是警方走錯門，因此呼籲警方對調查過程保持透明，並向其家人提供當天的密錄器畫面。