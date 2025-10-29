美國警懶理槍擊命案撳錢食薄餅　涉瀆職及虛假陳述被起訴

美國新澤西州富蘭克林鎮的警官博拉羅（Kevin Bollaro）因未能迅速回應槍擊報案，並選擇在自動櫃員機和薄餅店停留而受到控告。根據亨特頓縣檢察官辦公室的說法，博拉羅在接到報案後，並未立即前往現場，而是沿着與報案者相反的方向駛去，最終在一家薄餅店待了近一小時。

聽到槍聲和尖叫聲

據《NBC》報道，8 月 1 日晚上，博拉羅正在值班，當時警方接到911報警電話，稱在新澤西州中部距離曼哈頓約60英里的匹茲敦聽到槍聲和尖叫聲。

但GPS數據與閉路電視畫面顯示，博拉羅出警局後未前往通報地點，竟往反方向行駛近2英里（約3.2公里），先到銀行ATM提款後再前往薄餅店用餐。隨後又有人目睹他在另一間餐廳又待了一小時。