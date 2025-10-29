美國警懶理槍擊命案撳錢食薄餅　涉瀆職及虛假陳述被起訴

美國新澤西州富蘭克林鎮的警官博拉羅（Kevin Bollaro）因未能迅速回應槍擊報案，並選擇在自動櫃員機和薄餅店停留而受到控告。根據亨特頓縣檢察官辦公室的說法，博拉羅在接到報案後，並未立即前往現場，而是沿着與報案者相反的方向駛去，最終在一家薄餅店待了近一小時。
聽到槍聲和尖叫聲
據《NBC》報道，8 月 1 日晚上，博拉羅正在值班，當時警方接到911報警電話，稱在新澤西州中部距離曼哈頓約60英里的匹茲敦聽到槍聲和尖叫聲。
但GPS數據與閉路電視畫面顯示，博拉羅出警局後未前往通報地點，竟往反方向行駛近2英里（約3.2公里），先到銀行ATM提款後再前往薄餅店用餐。隨後又有人目睹他在另一間餐廳又待了一小時。
前男友隨後自殺
檢察官指出，博拉羅在事件報告中作出了虛假陳述，聲稱他曾經調查過報案地點，沒有發現異常。但實際上他卻是在前往薄餅店的途中。
兩名受害者塞曼奇克（Lauren Semanchik）和現任男友韋伯（Tyler Webb）的屍體於報案地點附近被發現，死因為遭到槍擊，槍手亦即塞曼奇克的前男友隨後自殺。
博拉羅因故意不履行職務而被控瀆職罪，並因在事件報告中提供虛假資訊而被控篡改公共記錄罪。博拉羅的律師對這些指控表示遺憾，並強調博拉羅的行為並未影響事件的結果。該案引發了受害者家屬的強烈不滿，他們認為這是當地和州警察失職的明顯例證。
