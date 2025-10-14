美國警用AI無人機掀私隱爭議　可500米外測量生理數據

美國各地警察與警長部門正積極部署人工智能無人機，用於追捕、調查和緊急救援等執法任務，其中包括空投納洛酮（Narcan）以防止毒品過量死亡事件。根據執法新聞網站《Police1》的統計，截至2024年底，約有1,500個警察和警長部門正在使用無人機，較2018年增加150%。
追蹤地面雷達和空氣品質
邁阿密、克里夫蘭、俄亥俄州哥倫布市以及北卡羅來納州梅克倫堡警察局等地，今年都已宣布啟動新的無人機計劃。這些AI無人機的成本遠低於有人駕駛的直升機，且設備和訓練費用多由聯邦補助金和州預算支應。
加拿大無人機製造商Draganfly執行長切爾表示，這些無人機具備先進的監測能力，不僅能追蹤地面雷達和空氣品質，更能從500米外測量人體心率、呼吸、血壓和血氧濃度等生理數據。
違法收集私人財產的影像
然而，電子前線基金會資深調查研究員利普頓指出，警方收集如此詳細的生物特徵資訊，且缺乏適當的限制令人擔憂。她表示，警方可能在未持搜索令的情況下，違法收集私人財產的影像，而現行法律也未能跟上科技發展的腳步。
目前，美國公民自由聯盟北加州分會正在密切關注針對索諾馬縣的訴訟案件，該案可能為警用無人機的使用範圍設下限制。訴訟指控該縣利用無人機在未持搜索令的情況下，收集居民後院、游泳池和透過窗戶拍攝住家內部的影像，並據此開出違規罰單。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章