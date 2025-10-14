美國警用AI無人機掀私隱爭議　可500米外測量生理數據

美國各地警察與警長部門正積極部署人工智能無人機，用於追捕、調查和緊急救援等執法任務，其中包括空投納洛酮（Narcan）以防止毒品過量死亡事件。根據執法新聞網站《Police1》的統計，截至2024年底，約有1,500個警察和警長部門正在使用無人機，較2018年增加150%。

追蹤地面雷達和空氣品質

邁阿密、克里夫蘭、俄亥俄州哥倫布市以及北卡羅來納州梅克倫堡警察局等地，今年都已宣布啟動新的無人機計劃。這些AI無人機的成本遠低於有人駕駛的直升機，且設備和訓練費用多由聯邦補助金和州預算支應。

加拿大無人機製造商Draganfly執行長切爾表示，這些無人機具備先進的監測能力，不僅能追蹤地面雷達和空氣品質，更能從500米外測量人體心率、呼吸、血壓和血氧濃度等生理數據。