美國警長熱愛整蠱下屬　咖啡放偉哥/針筒拮下體/當眾大便被告上庭

美國紐澤西州一名警察局長，被指控用各種怪異手段整蠱下屬，包括在對方的咖啡裡放偉哥、在地板上大便，甚至將注射針頭刺入一名警官的陰莖，遭下屬一狀告上法院。

5名受害警察聯手提出訴訟

綜合美媒報道，受害的5名警察聯手提出訴訟，認為他們在工作場所遭到「報復、騷擾和歧視」。至於被指控的警察局長法利（Robert Farley）已在警界工作20多年，於2024年2月出任警察局長，而他很快就開始惡整下屬。

報道指出，其中一名警察德林 （Michael F. Derin） 指控，法利去年8月在辦公室裡不斷追逐他，然後把他逼到角落，並用針筒穿過他的牛仔褲，刺入他的陰莖，他氣憤地說，「當我告訴法利局長我對他的行為感到不滿時，他說我不懂幽默。」