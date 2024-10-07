美國警長近距離連開8槍殺法官好友　事後立即到警局自首

美國警長近距離開8槍殺法官好友 事後立即到警局自首

美國肯塔基州一名警長在與法官激烈爭吵後，竟拔槍行刑式地朝法官開了8槍。如今事發時閉路電視畫面流出，冷血的謀殺過程令人不寒而慄。 綜合美媒報道，這駭人的槍擊案發生在上月19日。43歲的萊徹郡（Letcher County）警長史坦斯（Shawn Stines）和地區法官梅連斯（Kevin Mullins）中午一起外出用餐，餐後史坦斯表示有話想要單獨和梅連斯說，於是兩人便回到萊徹郡法院的法官辦公室。

史坦斯要求警方「無需特別待遇」 根據一段新公布的閉路電視畫面顯示，兩人似乎激烈地爭吵，然後史坦斯拔出槍，指著馬林斯的頭，坐在辦公桌後面的梅連斯驚恐地舉起雙手，試圖轉身離開，隨後史坦斯向他無情地開了八槍。 影片顯示，當史坦斯開槍時，梅連斯躲在辦公桌下，史坦斯隨後走近坐在辦公桌下的法官，近距離向他開了兩槍，然後離開現場。 肯塔基州警方表示，史坦斯在槍擊事件發生後立即到警局自首，並要求警方「無需特別待遇」。

二人份屬好友 據悉史坦斯和梅連斯是認為多年的好友，因此同事都覺得十分驚訝。有報導指出，史坦斯向警方表示「他們試圖綁架我的妻子和孩子。」而史坦斯在開槍之前，曾多次用自己和梅連斯的手機打給女兒，警方事後也的確在梅連斯的手機中發現史坦斯女兒的手機號碼。 史坦斯的辯護律師拒絕討論槍擊事件的可能動機，但據報道，當局表示這宗謀殺案可能朝向性醜聞進行調查，但沒有詳細說明性醜聞的內容。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章