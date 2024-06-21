美國護士用自來水換走芬太尼　16名患者嚴重感染死亡

美國俄勒岡州一名曾在ICU服務的護士，因涉嫌把醫療點滴中的止痛藥掉包成自來水，遭到警方逮捕。

據外媒報道，36歲的斯科菲爾德（Dani Marie Schofield）涉嫌在2022年至2023 年間，在其服務的阿桑特·羅格地區醫院（Asante Rogue Regional Hospital）用未消毒的自來水掉包止痛藥芬太尼，在經過漫長的調查後，於本月19日被捕。

很難判斷因果關係

梅德福警察局在新聞稿中表示，這項為期七個月的調查於2023年12月初開始。內部調查發現，點滴遭掉包的多名患者嚴重感染，其中16人死亡。但由於ICU病患本身健康狀況就不佳，很難判斷死因是否與掉包點滴有因果關係，因此當局並沒有對她提出謀殺、過失殺人等指控。

不過警方在對近100人進行採訪等調查後，召集了一個大陪審團來審查此案。大陪審團最終以44 項二級攻擊罪起訴斯科菲爾德。