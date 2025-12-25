美國護老院疑氣體爆炸致大火 至少2死多人失蹤

美國賓夕法尼亞州布里斯托鎮（Bristol Township）一間護老院於12月23日下午發生威力驚人的爆炸意外，造成至少2人死亡、多人受傷，目前仍有5人下落不明。這發生在費城近郊的「布里斯托健康與康復中心」的爆炸導致部分建築物崩塌並引發大火，許多高齡住戶被困。事發時煤氣公司人員正因接獲漏氣報告在現場檢查，大批救援人員目前正冒著二次爆炸的風險，徹夜徒手挖掘與搜救。

事發前已收到漏煤氣報告

根據《美聯社》報道，賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在記者會中證實了意外。他表示，在第一線救難人員冒著火海、濃重煤氣味以及隨後發生的二次爆炸撤離時，確認至少已有2人不幸喪命。消防部門目前仍處於「救援模式」，利用搜救犬、重型機器及聲納設備在瓦礫堆中尋找生還者。消防局長Kevin Dippolito形容現場救援過程極其英勇，有警員甚至一次背負兩名住戶逃離火場，目前失蹤的5人中，部分可能已被家屬帶離，仍需進一步核實。