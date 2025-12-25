美國護老院疑氣體爆炸致大火 至少2死多人失蹤

美國賓夕法尼亞州布里斯托鎮（Bristol Township）一間護老院於12月23日下午發生威力驚人的爆炸意外，造成至少2人死亡、多人受傷，目前仍有5人下落不明。這發生在費城近郊的「布里斯托健康與康復中心」的爆炸導致部分建築物崩塌並引發大火，許多高齡住戶被困。事發時煤氣公司人員正因接獲漏氣報告在現場檢查，大批救援人員目前正冒著二次爆炸的風險，徹夜徒手挖掘與搜救。
事發前已收到漏煤氣報告
根據《美聯社》報道，賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）在記者會中證實了意外。他表示，在第一線救難人員冒著火海、濃重煤氣味以及隨後發生的二次爆炸撤離時，確認至少已有2人不幸喪命。消防部門目前仍處於「救援模式」，利用搜救犬、重型機器及聲納設備在瓦礫堆中尋找生還者。消防局長Kevin Dippolito形容現場救援過程極其英勇，有警員甚至一次背負兩名住戶逃離火場，目前失蹤的5人中，部分可能已被家屬帶離，仍需進一步核實。
目前死者身份尚未公布，傷者總數也未統計，療養院住戶與員工已被疏散到多間醫院。
當地的煤電力公司PECO發聲明指出，其維修小組是在現場尋找煤電洩漏源時突然發生爆炸，隨後已緊急切斷該設施的電力與燃氣供應。儘管初步判定為燃氣洩漏引發，但賓夕法尼亞州公用事業委員會表示，確切原因仍待現場安全後才能確認。一名在該機構工作的人員透露，其實早在周末期間就曾聞到煤電味，但當時因暖氣故障而未多加警覺。
這間擁有174張病床的護老院過往的安全記錄，曾引發外界質疑。根據聯邦醫療保險的官方評分，該設施的總體評級為「遠低於平均水平」。雖然近期剛加盟軍刀醫療集團（Saber Healthcare Group），但在今年10月的州政府檢查中，該院被列出多項違規，包括滅火器維護不當、氧氣瓶儲存違規，以及最重要的缺失—未能提供有效的「防煙屏障區隔」，這些消防安全隱患可能都在此次氣爆事故中加劇了災情。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章