美國豁免電子產品對等關稅 中方:修正錯誤做法一小步｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普政府繼暫緩對部分國家徵收高稅率的對等關稅後，上周六發布備忘錄，豁免部分電子產品的對等關稅，包括智能手機、電腦和晶片等。中國商務部周日回應稱，中方正評估有關影響，並指這是美方對相關政策做出的第二次調整，「應該說，這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」。

商務部發言人指出，以一紙行政命令出台所謂「對等關稅」，不僅違背基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視；對等關稅自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。