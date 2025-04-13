美國豁免電子產品對等關稅 中方:修正錯誤做法一小步｜特朗普關稅戰

美國總統特朗普政府繼暫緩對部分國家徵收高稅率的對等關稅後，上周六發布備忘錄，豁免部分電子產品的對等關稅，包括智能手機、電腦和晶片等。中國商務部周日回應稱，中方正評估有關影響，並指這是美方對相關政策做出的第二次調整，「應該說，這是美方修正單邊對等關稅錯誤做法的一小步」。
商務部發言人指出，以一紙行政命令出台所謂「對等關稅」，不僅違背基本的經濟規律和市場規律，也是對國家間互補合作和供需關係的無視；對等關稅自4月2日推出以來，不僅沒有解決美自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業正常生產經營和人民生活消費，損人不利己。
特朗普關稅戰｜促邁出大步徹底取消對等關稅
發言人續稱，中國有句古話「解鈴還須繫鈴人」，中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，在糾錯方面邁出一大步，徹底取消對等關稅的錯誤做法，回到相互尊重、通過平等對話解決分歧的正確道路上來。在2024年，智能手機於美國從中國入口商品中排首位，第二位是中國製手提電腦。
特朗普關稅戰｜政策搖擺 特朗普：周一將解釋
美國海關及邊境保護局突發出通知，列出獲豁免的產品關稅編號，生效日期追溯至4月5日，共有20項產品種類，涵蓋智能手機、所有電腦和手提電腦，以及半導體設備、儀器、記憶晶片和平板顯示器。有關通知並無解釋原因，但對iPhone手機生產商蘋果公司和戴爾(Dell)等大型科技公司及其他入口商無疑是佳音。有關豁免也包括對等關稅的10%基本稅率。特朗普上周六向記者稱周一將解釋豁免原因。有白宮官員透露或很快對半導體展開新國安貿易調查，有可能推出其他新關稅。有指特朗普轉軚反映他明白即使對中國徵重稅，亦無可能在短時間內將生產線移回美國，而美國消費者卻要買加稅後的貴貨。