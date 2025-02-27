美國豪宅恐怖兇殺案 男子毆斃弟弟挖出眼吃下

美國新澤西州普林斯頓一個豪宅發生恐怖兇殺案，一名男子報警稱屋內火警和有一具遺體。警員趕到現場在該男子帶領下發現他弟弟死去，一具有火燒痕跡的貓屍。警方稱，死者身體有嚴重毆打傷痕和刀傷，由高爾夫球棍和利刀造成。死者的眼睛挖出，遺體附近放有染血的刀、叉和碟，相信兇徒吃下弟弟的眼睛。

案件發生在上周六晚11時15分，31歲的Matthew Hertgen用高爾夫球棍和利刀殺死26歲弟弟Joseph。報道指，他在行兇數個月前於社交網上載令人毛骨悚然的長詩，提及磨利刀子和挖出他雙眼。有警員稱，兇案現場十分恐怖，並形容事件是悲劇，兩兄弟來自富裕完美的家庭，沒有人會想到發生這樣的兇殺案。Hertgen被控謀殺等罪名，罪成可判終身監禁。