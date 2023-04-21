美國貓貓超重達40磅遭棄養　收容所開出領養條件：要幫牠減肥

維吉尼亞州的動物收容組織RACC日前接到一隻民眾棄養的貓咪補丁，補丁的身型相當巨大，一量體重發現牠竟然重達18公斤！收容所的志工表示不知道前主人都餵牠吃什麼把補丁養成這副樣子，但可以肯定的是未來補丁絕對需要減肥。

正常的貓咪體重大約在5公斤（約11磅）左右，但一隻名叫補丁（Patches）的貓咪竟然重達18公斤（約40磅）！補丁來自美國維吉尼亞州，主人不知什麼原因將牠帶到收容所棄養，義工們都相當驚訝牠的巨大身型。為了幫補丁找到適合牠的新家，收容所絞盡腦汁寫了可愛的文案，搭配上補丁的肥美模樣，很快就吸引許多人報名想要領養。

而為了替牠找到新家，志工們想了一篇超級可愛的文案，上面寫着：「你是不是某天醒來，腦中突然有種來去領養一隻前所未見的肥貓的念頭呢？如果有的話，我們幫您準備了這隻貓——見過補丁！牠的體重有足足18公斤唷！牠現在正在節食並計劃鍛鍊，而牠也非常可愛。如果您有自信可以幫助牠減肥成功，那就快點來信吧！但在那之前，您一定會讚嘆牠那貪吃的身型。」

補丁已肥到沒有腰身。（圖／翻攝自Richmond Animal Care and Control）

而這篇文案搭配上補丁那圓滾滾的模樣，讓領養信如雪片般飛來；最後是由一對住在附近的母女雀屏中選。

媽媽凱特表示，當女兒傳來補丁的照片時，她就知道牠將會是她們貓咪。凱特目前已經退休，她表示自己有很多時間可以陪伴補丁，並一起完成減肥大業。