美國財長耶倫訪華「誤食」迷幻蘑菇 有人食了3天現幻覺

美國財長耶倫上月訪問中國時，於北京一間雲南餐廳食了一道「見手青」，引起內地網民熱議，還令該餐廳爆紅，北京三里屯、上海、深圳和成都等地分店的見手青菜式數小時內售罄。見手青其實是「蘭茂牛肝菌」(Lanmaoa asiatica)的俗稱，另一名字是紅蔥，為雲南常見含毒素蘑菇，食了可令人產生幻覺。耶倫日前受訪稱，當時並不知道進食了「迷幻蘑菇」，也沒有出現幻覺。有學者指出，曾有人誤食了該蘑菇後出現幻覺3天。

迷幻蘑菇｜耶倫：烹煮得當不會有事

美國有線新聞網絡(CNN)周一就「迷幻蘑菇」事件訪問了耶倫，主持人問她食了後有甚麼感覺。耶倫笑笑口稱，那天與一群人到餐廳，安排晚餐的人負責點菜，「有一碟美味的蘑菇，我並不知它們的迷幻特性，之後才得悉。」她續稱，如果烹煮得當，食了不會有影響，而那是一間有信譽的餐廳，「我們所有人都喜歡那道蘑菇菜式和那間餐廳，沒有人進食後有不適」。

中國科學院昆明植物研究所教授Peter Mortimer向CNN稱，見手青被視為有毒，因食後會產生幻覺，但科學家目前仍未找出其導致引起幻覺的成份，「我有一名朋友誤食了它們，結果3天出現幻覺」。