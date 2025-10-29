美國財長貝森特自認農民　稱中國拒買令他「感到痛苦」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在日前的訪談中表示，自己作為一名大豆農民，深切感受到因貿易戰而帶來的困境。貝森特表示自己與農民站在一起，他也「感受到了痛苦」。

《Axios》報道，中美貿易戰期間，中國已經停止購買美國大豆，導致美國農民失去最大的出口市場，這對農民造成了巨大的經濟損失，估計每年損失達130億美元（約1,010億港元）。美國農業部門正在等待政府一再承諾的救濟。

貝森特在接受《ABC》節目「本周」（This Week）訪問時強調，他與農民共命運，他向節目主持人表示：「你不知道，我實際上是一名大豆農民，因此我也感受到了這種痛苦。」