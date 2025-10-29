熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-10-29 10:45:29

美國財長貝森特自認農民　稱中國拒買令他「感到痛苦」

分享：

美國財政部長貝森特。（圖／美聯社）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在日前的訪談中表示，自己作為一名大豆農民，深切感受到因貿易戰而帶來的困境。貝森特表示自己與農民站在一起，他也「感受到了痛苦」。

《Axios》報道，中美貿易戰期間，中國已經停止購買美國大豆，導致美國農民失去最大的出口市場，這對農民造成了巨大的經濟損失，估計每年損失達130億美元（約1,010億港元）。美國農業部門正在等待政府一再承諾的救濟。

每年損失達130億美元

貝森特在接受《ABC》節目「本周」（This Week）訪問時強調，他與農民共命運，他向節目主持人表示：「你不知道，我實際上是一名大豆農民，因此我也感受到了這種痛苦。」

adblk5

貝森特在多個電視節目中提到，與中國的貿易框架協議即將公布，並暗示這可能會為農民帶來救濟。他指出，這項協議應能解決農民面臨的問題，並讓他們在未來的季節中感到振奮。

美國財長貝森特表示，預期習近平及特朗普在南韓的會面會如期舉行。（圖/美聯社) 貝森特：不排除延長關稅期限換中方押後實施稀土管制。(AP) 副總理何立峰與美國財長貝森特視像通話(路透社資料圖片) 何立峰周五赴馬來西亞舉行中美經貿磋商 料為習特會鋪路 美財長：TikTok達框架協議 特朗普習近平周五將通電話｜中美經貿會談

超過100萬美元租金收入

根據報道，貝森特擁有價值高達2,500萬美元（約1.94億港元）的北達科他州種植玉米和大豆的農田，並從中獲得超過100萬美元（約777萬港元）的租金收入。

此外，貝森特還批評中國利用支持特朗普的農業界作為與美國政府談判的籌碼。他表示，隨着貿易協議的達成，農民未來的經濟狀況將會有所改善。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ad