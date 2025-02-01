美國費城空難涉醫療專機　母陪病童返墨西哥遇不幸

《紐約郵報》報道，這架機型Learjet55飛機，於當地時間1月31日晚間6時左右，從費城東北機場（NE Airport）起飛，飛往密蘇里州春田-布蘭森機場（Springfield-Branson National Airport），豈料起飛後不到1分鐘就墜毀，機上共有4名乘客和2名機組人員，其中1人為這名女孩。

由第三方慈善機構資助

報道指出，根據救難人員表示，這名女孩正與母親、1名醫生、護理人員、機長和副機長，一起同行，這名女孩是由第三方慈善機構資助，到美國接受緊急治療：「她接受精密治療後，正要回家。」救難人員說：「她為生存做了許多努力，但不幸的是，在回家的路上，卻發生了這場悲劇。」

事發後美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台「真實社交」（Truth Social） 發文稱：「看到飛機在賓州費城墜毀，我感到非常難過。更多無辜的靈魂喪失了。」他並讚揚救難人員工作出色。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章