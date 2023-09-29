美國費城100多人洗劫店舖搶iPhone　網紅拍片助威：事緣這城市得不到正義

美國賓夕法尼亞州發生集體搶劫事件，當地時間26日晚間，大約有100多名年輕人闖入費城市中心的多家商店公然搶劫，包括蘋果專賣店。警方目前已循線逮捕52人。

所拍影片成有力證據

一名暱稱為「Meatball」的網紅還用手機記錄下一切。她在影片中興奮地大笑鼓掌叫好，看着眼前的瘋狂搶劫行為，她卻彷彿是在嘉年華會上一樣開心。「Meatball」甚至表示：「當我們在這座城市得不到正義時，就會發生這樣的事情。」

儘管她的行為可議，但她所拍攝的影片仍是相當有力的證據。在畫面中可以看到暴動的人群闖入蘋果專賣店、酒類專賣店及其他店家洗劫，平板和手機散落一地，「Meatball」興奮地大喊：「是免費iPhone！」