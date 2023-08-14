美國賓夕法尼亞州房屋大爆炸釀5死　鄰居：好似戰區(有片)

美國賓夕法尼亞州一間房屋爆炸，造成5人死亡，3人受傷送院。當局出動至少18個消防部前往搶救。有附近居民表示，社區看起來就像被炸過的戰區。

事發於當地周六(12日)早上10時許，Plum地區一間房屋突然發生爆炸，由於爆炸威力強力，房屋瞬間被夷為平地，另外多幢建築物亦受波及，窗戶被炸毀。消防到場發現有人被困在廢墟下，有5人死亡。氣體公司表示，系統運作正常。當局正調查爆炸原因，包括進行大量鑑證工作，可能需時數月完成。