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2023-08-14 13:07:00

美國賓夕法尼亞州房屋大爆炸釀5死　鄰居：好似戰區(有片)

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美國賓夕法尼亞州一間房屋爆炸，造成5人死亡，3人受傷送院。當局出動至少18個消防部前往搶救。有附近居民表示，社區看起來就像被炸過的戰區。

事發於當地周六(12)早上10時許，Plum地區一間房屋突然發生爆炸，由於爆炸威力強力，房屋瞬間被夷為平地，另外多幢建築物亦受波及，窗戶被炸毀。消防到場發現有人被困在廢墟下，有5人死亡。氣體公司表示，系統運作正常。當局正調查爆炸原因，包括進行大量鑑證工作，可能需時數月完成。

網上流傳影片顯示，一間房屋突然爆炸，爆炸威力猛烈，衝擊波牽連附近房屋。(X) 網上流傳影片顯示，一間房屋突然爆炸，爆炸威力猛烈，衝擊波牽連附近房屋。(X) 網上流傳影片顯示，一間房屋突然爆炸，爆炸威力猛烈，衝擊波牽連附近房屋。(X)

現場一片焦黑 鄰居：好像被炸彈襲擊過

網上流傳影片顯示，一間房屋突然爆炸，爆炸威力猛烈，衝擊波牽連附近房屋；而其他張照片可以看到，事發地點附近幾乎被夷為平地，現場一片焦黑，讓人看了怵目驚心。附近一名鄰居George Emanuele表示，在火勢失控之前，他和另一名鄰居發現一名男子躺在後院，他們把他從火場拖出來。另一名鄰居Rafal Coranko指出，爆炸震碎其寓所的窗戶，外面看起還就像是戰區，好像被炸彈襲擊過，真是不幸。

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