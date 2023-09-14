美國賓夕法尼亞州殺人犯越獄兩星期　睡夢中落網(有片)

美國賓夕法尼亞州切斯特郡監獄(Chester County Prison)因謀殺而被判終身監禁的34歲巴西籍男子卡瓦爾坎特(Danelo Cavalcante)上周四(7日)攀牆越獄至今已經逃亡2個星期，終於在警方的圍捕下，於夢中落網。

警方表示，周一(11日)接報指在切斯特郡北部發現懷疑是卡瓦爾坎特的行蹤，隨即搜索該處附近約10平方公里的範圍，到周三(13日)凌晨約1時，警方靠飛機上的熱成像儀，發現卡瓦爾坎特的位置，但受惡劣天氣影響，無法即時採取行動，於是決定先封鎖附近區域，到天氣好轉才突襲他，成功在無需在開槍的情況下，將當時還在睡夢中的他拘捕，警員隨即把他帶到警局，落案起訴他逃獄，他被鎖上手鐐和腳鐐，在大批警員押解下，登上警方裝甲車，將送回監獄繼續服刑。