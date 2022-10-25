美國起訴2名中國公民　涉阻撓刑事調查中國電訊設備公司

美國司法部起訴2名中國公民，指他們涉嫌被中國政府收買，阻撓美國對一間中國電訊設備公司進行刑事調查及起訴。司法部的文件沒有透露公司名稱，但有報道指，案件發生日子與美國起訴華為時期極為相近。

美國司法部長加蘭(Merrick Garland)與聯邦調查局(FBI)局長克里斯托弗雷(Christopher Wray)召開記者會交待案件。加蘭指，2名中國公民中國公民Guochun He(譯音姓何)及Zheng Wang(譯音姓王)，於2019年開始透過收買情報，去年10月招攬一名處理該案的美國執法人員，其實他是雙重間諜，兩名中國人以1.4萬美元及價值600美元珠寶，賄賂他竊取司法部資料，包括證人、證供及公司可能面對的控罪。除了妨礙司法公正外，起訴書還指控兩名被告洗黑錢，因為他們涉嫌轉移比特幣來用於賄賂他們的綫人。

法庭文件沒有公開涉事公司名稱

法庭文件沒有公開涉事公司的名稱，但起訴書提到了美國在 2019 年和 2020 年公布對華為的指控的日期相約，《路透社》(Reuters)引述消息人士指相關中國電訊設備公司是華為。司法部已向2人發出通緝令司法部又起訴另外4名中國人，指他們利用學術機構作為掩飾收集敏感科技和設備，並干擾可能令中國政府感到尷尬的示威活動；同時起訴多7人涉嫌參與北京的「獵狐行動」、騷擾及威嚇一名在美國居住華人，其中2人於上周落網。

中國外交部曾經表示，所謂中方實施間諜行動的說法完全是子虛烏有，中國歷來奉行不干涉別國內政原則，中方無必要亦不會從事所謂干預活動。