美國超市停業拆冰櫃發現乾屍！　失蹤前店員離奇死在店裡10年無人知

美國愛荷華州一間停業超市在2019年拆除冰櫃時發現一具乾屍，經過DNA檢測後，赫然發現乾屍的身份竟是十年前失蹤的前店員。近來有網友又將這宗案件拿出來討論，分析為甚麼屍體能在店裡這麼久時間沒人發現。
停業拆除冰櫃和貨架時發現乾屍
綜合外媒報道，美國愛荷華州一間名為「No Frills」的超市在2016年停業，2019年時，工人們在拆除冰櫃和貨架時，竟然在冰櫃後後發現一具已經乾掉的屍體。經過DNA檢測後，確定乾屍的身份是十年前失蹤的前店員賴瑞（Larry Ely Murillo-Moncada）。
25歲的賴瑞在2009年被通報失蹤，他在一場暴風雪中跑出家裡，他的家人稱他當時患有精神疾病，時常出現幻覺。然而日子一天天過去，賴瑞的家人和警方卻始終找不到賴瑞的下落。直到2019年才被發現他早就死在曾經工作的超市裡。
死亡被警方判定為意外死亡
警方當時表示，現場沒有發現任何謀殺行為，他的死亡被判定為意外死亡。賴瑞可能爬上冰櫃上方，不慎掉進縫隙中無法脫身而死。而冰櫃空調的運作聲可能壓下了他的呼救聲。
然而這宗案件實在太離奇，外界始終不能理解為一個人死在超市裡卻這麼多年沒人發現。對此，一名曾經在超市裡工作的網友在社交平台上分享他的看法。
「我可以肯定地說，商店和雜貨店的儲藏室隨時都充滿各種可怕的臭味。有時是舊乳製品，有時是垃圾，如果我的商店裡有一具屍體，我可能也不會發現。我完全可以想像這是如何發生的，這是多麼悲傷和難以想像。」
許多網友也贊成他的說法，「我想很多人低估了大多數商店的真正噁心程度」、「老鼠會不斷地爬進盒子和板條箱並死在裡面，除非我親眼發現屍體，否則我將是最後一個知道的人，所以可悲的是，這個故事一點也不讓我感到驚訝」、「我擔任倉管多年，即使是最難聞的氣味我也產生了免疫力」。
不過也有人不太相信這種說法，兩名停屍間工作人員解釋說，屍體的氣味是「地球上最難聞的氣味」，所以他們仍然不理解賴瑞是如何被忽視的。
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