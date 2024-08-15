美國超市停業拆冰櫃發現乾屍！　失蹤前店員離奇死在店裡10年無人知

美國愛荷華州一間停業超市在2019年拆除冰櫃時發現一具乾屍，經過DNA檢測後，赫然發現乾屍的身份竟是十年前失蹤的前店員。近來有網友又將這宗案件拿出來討論，分析為甚麼屍體能在店裡這麼久時間沒人發現。

綜合外媒報道，美國愛荷華州一間名為「No Frills」的超市在2016年停業，2019年時，工人們在拆除冰櫃和貨架時，竟然在冰櫃後後發現一具已經乾掉的屍體。經過DNA檢測後，確定乾屍的身份是十年前失蹤的前店員賴瑞（Larry Ely Murillo-Moncada）。

25歲的賴瑞在2009年被通報失蹤，他在一場暴風雪中跑出家裡，他的家人稱他當時患有精神疾病，時常出現幻覺。然而日子一天天過去，賴瑞的家人和警方卻始終找不到賴瑞的下落。直到2019年才被發現他早就死在曾經工作的超市裡。

死亡被警方判定為意外死亡

警方當時表示，現場沒有發現任何謀殺行為，他的死亡被判定為意外死亡。賴瑞可能爬上冰櫃上方，不慎掉進縫隙中無法脫身而死。而冰櫃空調的運作聲可能壓下了他的呼救聲。

然而這宗案件實在太離奇，外界始終不能理解為一個人死在超市裡卻這麼多年沒人發現。對此，一名曾經在超市裡工作的網友在社交平台上分享他的看法。