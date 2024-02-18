美國超級碗勝利巡遊球迷中彈身亡　Taylor Swift捐10萬美元慰問死者家屬

43歲的羅培茲－嘉爾萬（Elizabeth Lopez-Galvan）是槍擊案的死者。當天她與丈夫、年幼的兒子以及數十萬其他球迷齊聚肯薩斯的聯合車站慶祝酋長隊贏得超級碗冠軍，不料卻遭到槍殺。據當地媒體報道，羅培茲－嘉爾萬以Lisa G的藝名在當地廣播電台主持節目，也是該地區為數不多的拉丁裔DJ 之一。

當地時間2月14日，美國超級碗冠軍肯薩斯城酋長（Kansas City Chiefs）的勝利巡遊上爆發槍擊案，釀1死20多傷。如今傳出流行樂壇天后Taylor Swift捐出10萬美元（約78.2萬港元）給罹難者家屬，表達慰問之意。

事件發生後，羅培茲－嘉爾萬的家人為她開設了募款帳號。當地時間16日，募款頁面上出現了以Taylor Swift名義捐出的兩筆捐款共10萬美元。Taylor Swift的發言人隨後證實確為她本人所捐贈。

正與酋長隊明星球員拍拖

Taylor Swift還在募款網頁上留言表示：「對於您失去家人，我帶着滿滿的愛致以最深切的同情和哀悼。」

這宗槍擊案另外還有22人受傷，其中一半年齡在16歲以下。警方目前仍在釐清案情，已拘留兩名青少年，並試圖確定是否有其他人參與其中。據悉動機為個人紛爭而非恐怖主義。