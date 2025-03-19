美國路易斯安那州近15年首次死刑 氮氣處決歷時19分鐘

據《紐約郵報》等美國傳媒綜合報道，46歲的荷夫曼（Jessie Hoffman Jr.）在路易斯安那州立監獄執行室內，被綁在擔架上，並戴上全罩式呼吸面罩吸入致命氮氣19分鐘後，於晚上6點50分由西費利西亞納郡驗屍官宣布死亡。

美國路易斯安那州於3月18日晚間執行死刑，為該州15年來第一次。46歲死囚荷夫曼被以氮氣窒息法處決，全程歷時19分鐘，雖他一度呈現身體抽搐，監獄官員表示過程「毫無瑕疵」。

在場見證的媒體表示，當氮氣開始流動時，荷夫曼緊握雙拳並出現抽搐，顫抖幾分鐘後，呼吸開始變淺，最後逐漸停止。他的身體被一件厚重毛毯覆蓋，只露出前臂和頭部。據悉，氮氣處決是透過缺氧讓身體無法獲得所需氧氣而死亡。

這不僅是路易斯安那州15年來首度執行死刑，也是該州自2024年將氮氣和電椅納入死刑方式以來，首度採用氮氣方式行刑。

美國今年第7度執行死刑

目前全美國只有四個州允許氮氣死刑，共執行過五次，前四次都在阿拉巴馬州。今次也是美國今年以來的第7例死刑執行。